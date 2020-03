Ostre słowa między Radosławem Foglem a Romanem Giertychem. Poszło o katastrofę smoleńską

Kontrowersje w okół wyborów prezydenckich

Kwestia zbliżających się wyborów jest bardzo kontrowersyjna . Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą ich przesunięcia w czasie. Sytuację pogarsza wprowadzony w Polsce stan epidemii . W kraju zamknięte są galerie handlowe, kina, teatry, odwołano tez imprezy sportowe. Władze namawiają Polaków by, o ile to możliwe, zostali w domu.

Do problemu związanego z przesunięciem wyborów Giertych odniósł się na Twitterze. "Wiecie Państwo co jest najsmutniejsze? Gdyby nie to, że ktoś 10 lat temu zlekceważył podstawowe względy bezpieczeństwa i naciskał na pilotów mówiąc „Zmieścisz się śmiało!”, to konstytucyjny termin wyborów wypadałby w tym roku na październik" - napisał były lider Ligii Polskich Rodzin i koalicjant Prawa i Sprawiedliwości.