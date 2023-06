Ostra wymiana zdań w TVN24. Prowadzący musiał zareagować

Piasecki poprosił polityka o uzasadnienie celu powrotu Kaczyńskiego do rządu. Zwrócił uwagę na to, że prezes w ubiegłym roku opuścił rząd, bo "zrealizował swój podstawowy cel, czyli pogodził Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobro". - Celem jego wcześniejszego powrotu było bezpieczeństwo Polski - odpowiedział wówczas Soboń. - Zawsze partia tworzy sobie narzędzia w postaci i decyzji politycznych, i decyzji rządowych. Jest oczywiście partią, która sprawuje władzę i decyzji kampanijnych, czyli sztabowych po to, aby realizować swoje cele polityczne w czasie wyborów. I to jest dyskusja dotyczące tego w jaki sposób stworzyć sobie narzędzia, które pozwolą nam efektywnie prowadzić partię do zwycięstwa - dodał. Prowadzący odpowiedział wówczas, że słowa Sobonia to "polityczna wata".