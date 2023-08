Ostra reakcja PKW. Były minister PiS wydał oświadczenie

- Tutaj jest bardzo konkretna sprawa, tajność wyborów jest zachwiana. My się zbliżamy nawet nie do Orbana, ale do Białorusi. Tu jest twarda rzecz: pokazanie, że wyborca, który jest przeciwko władzy, jest zaznaczony na listach wyborczych [chodzi o osoby, które odmówią przyjęcia karty referendalnej w ramach bojkotu - przyp. red.]. Te wybory mogą być podważone, nawet gdyby PiS wygrał - powiedział Czaputowicz.