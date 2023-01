Ostatnie pożegnanie Emiliana Kamińskiego. Pożegnały go gwiazdy

Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Poruszające słowa syna aktora

Podczas uroczystości przemawiał również syn zmarłego aktora Kajetan Kamiński. - Mój ojciec po prostu stworzył nam dom. Gdy cztery lata temu robił spektakl "Niespodzianka", przyszedł do mnie do pokoju. Usiedliśmy razem i powiedział: "Synku, ja nie dożyję pięciu lat, musisz pomóc mi z teatrem, musisz służyć ludziom. Zastanów się, jesteś młody, ale pamiętaj, służ ludziom. Jaką decyzję podejmiesz, ale masz służyć ludziom". Był filozofem, kierował się tym, by służyć ludziom - mówił poruszony syn zmarłego aktora.