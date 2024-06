Ostatnia rozmowa Leppera. "Coś się wydarzyło"

Andrzej Lepper miał powiedzieć, że do załatwienia kilka spraw. Udał się ze Szczecina do Warszawy. Wówczas obiecał żonie, że tego samego dnia wieczorem wróci do domu, aby dokończyć rozmowę. Partnerka Leppera miała nawet przygotować jego ulubioną potrawę. Kiedy polityk nie pojawił się w domu, zaczęła do niego dzwonić. Odebrał dopiero po wielu próbach, a jego słowa miały być bardzo niepokojące.