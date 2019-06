Ostatnia deska ratunku Marka Falenty? Mamy informacje z sądu

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w Sądzie Najwyższym rozpatrywana będzie jeszcze kasacja od wyroku 2,5 lat więzienia dla biznesmena Marka Falenty. Termin kasacji zostanie wyznaczony po powrocie akt z Sądu Okręgowego w Warszawie, do którego zostały wypożyczone.

- Termin rozprawy, na której rozpoznana będzie kasacja obrońcy skazanego nie został jeszcze wyznaczony. Sąd Najwyższy dotychczas dwukrotnie nie uwzględnił wniosków o wstrzymanie wykonania orzeczenia. Pierwszy wniosek złożono wraz z kasacją, która wpłynęła do SN 29 sierpnia 2018 r., i został on rozpoznany w dniu 25 października 2018 r.. Kolejny wniosek wpłynął 27 lutego 2019 r. i został rozpoznany również negatywnie w dniu 28 marca 2019 r. - informuje Wirtualną Polskę Krzysztof Michałowski z biura prasowego Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy od samego początku w tej sprawie stał na stanowisku, iż "fakt wniesienia kasacji nie stanowi dostateczną podstawę do wstrzymania wykonania orzeczenia". Jak ustaliliśmy, aktualnie akta sprawy nie znajdują się w Sądzie Najwyższym, zostały wypożyczone do Sądu Okręgowego i dalsze czynności w SN będą podejmowane po zwrocie akt.

Kiedy na początku lutego Falenta miał stawić się do odbycia kary okazało się, że nie ma go w kraju. Po wystawieniu listu gończego zatrzymano go i aresztowano w Hiszpanii. Kilka dni temu biznesmen trafił do warszawskiego aresztu. Jak ujawniła "Rzeczpospolita", wysłał do prezydenta Andrzeja Dudy kilkustronicową prośbę o ułaskawienie. Twierdzi, iż jeśli nie zostanie ułaskawiony, ujawni, kto naprawdę stoi za aferą podsłuchową. Biznesmen przedstawia się w nim jako osoba lojalna wobec PiS i CBA, której obiecano bezkarność, jeśli pomoże odsunąć PO od władzy.