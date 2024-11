Ostatni taki ruch Bidena. Kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy

"NYT" podaje, że liczba ukraińskich żołnierzy zabitych na wojnie to 57 tys., co stanowi połowę rosyjskich ofiar, ale jest proporcjonalnie większym problemem dla Ukrainy. Mimo to rozmówcy gazety uważają, że również Rosja zmaga się z niedoborem żołnierzy i ponosi ogromne straty podczas obecnych ataków. Amerykańscy urzędnicy oceniają też, że jeśli wsparcie USA dla Ukrainy utrzyma się na wysokim poziomie do przyszłego lata, to Kijów "będzie miał okazję wykorzystać słabości Rosji i przewidywane niedobory żołnierzy i czołgów".