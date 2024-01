"Cofam". Tusk w ostatniej chwili się powstrzymał przed słowami o PiS

- Jeszcze byliśmy świadkami dzisiaj na sali tego sporu. On był względnie kulturalny, więc mało kto może na to zwrócił uwagę. Ale tak naprawdę, to był ostatni akord tego sporu, w którym PiS walczył o to, żeby było więcej pieniędzy na instytucje związane z PiS. A koalicja i rząd walczyły, żeby ten budżet maksymalnie dużo pieniędzy przekierował na potrzeby ludzi, potrzeby pacjentów, potrzeby dzieci - powiedział premier.