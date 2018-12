Osobliwe życzenia gazety. "Zwalniani z opłat"

Ostatnie dni grudnia to okazja do składania życzeń związanych z nadchodzącym nowym rokiem. Tradycji dopełniła "Gazeta Polska Codziennie", ale zrobiła to w dość zaskakujący sposób.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Gazeta w życzeniach dla czytelników nawiązuje do pozwu grupy sędziów (East News)

"Zdrowia, szczęścia, pomyślności! Niech Nowy Rok okaże się dla Was szczodry i łaskawy" - tak standardowo redakcja zaczyna okładkowe życzenia, które jednak dzięki następnym zdaniu robią się już wyjątkowe.

"Obyście w sądach byli zwalniani z opłat i łagodnie traktowani. Do siego roku" - kończy redakcja "GPC".

Życzenie to najwyraźniej nawiązanie do rozpoczętego w piątek w Sądzie Okręgowym w Warszawie procesu, który redaktorowi naczelnemu "Gazety Polskiej" wytoczyła grupa niemal 40 sędziów. Chodzi o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, jakie padły w wywiadzie dla tygodnika kierowanego przez Tomasza Sakiewicza.

O tym, że sędziowie, którzy wytoczyli proces redakcji, zostali zwolnieni z opłaty za pozew, napisał w mediach społecznościowych Sebastian Kaleta z PiS. Zaprzecza jednak temu rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Bartłomiej Przymusiński i wyjaśnia, że sędziowie zapłacili 600 zł.