Osobliwe nagranie z Ramzanem Kadyrowem. "Młodość mi uleciała"

Kadyrow to bliski człowiek Władimira Putina. To on od - jak sam podkreśla - 15 lat rządzi "żelazną ręką" Czeczenią, czyli autonomiczną republiką wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej. W opublikowanym w sobotę nagraniu Kadyrow przemawia ze złotego fotela. Lekko uśmiechając się, ogłasza, że być może świat wkrótce usłyszy o jego odejściu.