Ośmioro dzieci spadło z wieży w Děčínsku. Na miejscu helikoptery ratownicze z Pragi i Liberca

Według rzecznika regionalnych służb ratowniczych, Prokopa Voleníka, dzieci były w wieku od 8 do 13 lat. – Wszyscy uczestniczyli w pobliskim obozie dla dzieci – powiedział. Ciężko ranne dzieci przewieziono do ośrodków urazowych w Pradze i Ústí nad Labem, średnio ranne dzieci do szpitala w Děčínie.