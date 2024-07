Oskarżył Tuska. Błyskawiczna reakcja. Opublikowano komunikat

"Ekipa Tuska szuka w całej Polsce miejsc noclegowych dla nielegalnych migrantów. Uroczyście unieważnił referendum i przekonał Polaków, by nie pobierali kart referendalnych, a Polska miała być beneficjentem paktu migracyjnego. No to będziemy beneficjentami uśmiechniętej, nielegalnej fali migracyjnej Tuska" - stwierdził poseł Suwerennej Polski.