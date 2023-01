Osiem osób nie żyje. Tragiczny finał przyjęcia urodzinowego w RPA

O tragicznym finale imprezy urodzinowej, która miała miejsce w RPA, informuje "Malay Mail". W czasie, gdy świętowano w jednym z domów w mieście Gqeberha, znanym do 2021 roku jako Port Elizabeth, nieznani sprawcy wkroczyli na terytorium posiadłości i otworzyli ogień do przypadkowych uczestników przyjęcia. Dramat rozegrał się w niedzielę po 17.15 czasu lokalnego. W wyniku tego brutalnego ataku osiem osób zginęło, a trzy kolejne trafiły do szpitala w ciężkim stanie.