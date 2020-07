Osie. Śmierć strażaka, który kilka dni wcześniej miał wypadek drogowy

Do tragicznego wypadku 29-letniego strażaka doszło w sobotę na miejscowości Radańska na drodze Osie – Stara Rzeka (woj. kujawsko-pomorskie). Jechał on na fotelu pasażera samochodu, którym kierował jego kolega. Samochód uderzył w drzewo podczas wykonywania manewru wymijania. Mężczyzna wyleciał przez przednią szybę, ponieważ nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Jak pisze w czwartek "Czas Świecia", strażak został poważnie ranny. Pierwszej pomocy udzielili mu przejeżdżający tamtędy kierowcy, w tym także lekarz oraz inni strażacy. Był reanimowany, na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowania Ratunkowego, który zabrał go do szpitala w Bydgoszczy. Ranny kierowca samochodu, 25 -letni mężczyzna został przewieziony do szpitala karetką.