Oscary 2021. Gdzie i o której obejrzysz transmisję? Kto został nominowany?

Już tylko godziny dzielą nas od najgorętszej kinowej nocy w tym roku. Wielkimi krokami zbliża się 93. gala wręczenia Oscarów. My sprawdzamy, o której rozpocznie się to wydarzenie, a także gdzie dostępna będzie jego transmisja. Przypominamy również, kto znalazł się na liście nominowanych do Oscarów 2021.

Na tę noc kinomaniacy czekają przez cały rok. Już dziś w nocy Amerykańska Akademia Filmowa wręczy najważniejsze statuetki w świecie kina – Oscary.

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna gala będzie inna niż wszystkie, które miały miejsce do tej pory. Pierwsza różnica to miejsce, w którym zostaną wręczone statuetki. Zamiast teatru będzie to jeden z największych dworów w Stanach Zjednoczonych.

W uroczystości weźmie udział znacznie mniej osób niż dotychczas. Na galę wręczenia Oscarów w 2021 roku zaproszono 170 osób. To i tak dużo, jak na okres pandemii.

Oscary 2021. Gdzie i o której można obejrzeć transmisję?

Tradycyjnie już transmisję z gali wręczenia Oscarów będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ PREMIUM, a także w należącej do tego nadawcy platformie internetowej CANAL+ online. Początek transmisji zaplanowano na godzinę 2:00 czasu polskiego. Koniec uroczystości będzie miał miejsce ok. godziny 6:00.

Relacja z tego wydarzenia dostępna będzie również na stronie głównej Wirtualnej Polski. Będziemy w niej na bieżąco informować o kolejnych zdobywcach Oscarów 2021.

Transmisję z wręczenia Oscarów 2021 będzie można śledzić również na antenie amerykańskiej telewizji ABC oraz w należącej do niej aplikacji. Transmisję z tego ważnego wydarzenia niektórzy będą mogli śledzić również na stronie internetowej Oscarów. Niestety dla widzów z Polski opcja ta będzie niedostępna.

Oscary 2021 - nominacje

Najlepszy film

"Ojciec"

"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Minari"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces Siódemki z Chicago"

Reżyseria

Thomas Vinterberg "Na rauszu"

David Fincher "Mank"

Lee Isaac Chung "Minari"

Chloe Zhao "Nomadland"

Emerald Fennell "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Aktor

Riz Ahmed "Sound of Metal"

Chadwick Boseman "Ma Rainey’s: Matka Bluesa"

Anthony Hopkins "Ojciec"

Gary Oldman "Mank"

Steven Yeun "Minari"

Aktorka

Viola Davis "Ma Rainey’s: Matka Bluesa"

Andra Day "The United States vs. Billie Holiday"

Vanessa Kirby "Cząstki kobiety"

Frances McDormand "Nomadland"

Carey Mulligan "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Aktor drugoplanowy

Sacha Baron Cohen "Kolejny film o Boracie"

Daniel Kaluuya "Judas and the Black Messiah"

Leslie Odom Jr. "Pewnej nocy w Miami... "

Paul Raci "Sound of Metal"

Lakeith Stanfield "Judas and the Black Messiah"

Aktorka drugoplanowa

Maria Bakalova "Kolejny film o Boracie"

Olivia Colman "Ojciec"

Amanda Seyfried "Mank"

Glenn Close "Elegia dla bidoków"

Yuh-Jung Youn "Minari".

Scenariusz oryginalny

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, and Kenny Lucas ("Judas and the Black Messiah")

Lee Isaac Chung ("Minari")

Emerald Fennell ("Obiecująca. Młoda. Kobieta")

Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder ("Sound of Metal")

Aaron Sorkin ("Proces Siódemki z Chicago")

Scenariusz adaptowany

Sacha Baron Cohen ("Kolejny film o Boracie")

Florian Zeller i Christopher Hampton ("Ojciec")

Chloe Zhao ("Nomadland")

Kemp Powers ("Pewnej nocy w Miami")

Ramin Bahrani ("Biały tygrys")

Film krótkometrażowy

"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"

Krótkometrażowy film animowany

"Burrow"

"Genius Loci"

"Jakby coś, kocham was"

"Opera"

"Yes People"

Kostiumy

"Emma"

"Ma Rainey’: Matka Bluesa"

"Mank"

"Mulan"

"Pinokio"

Najlepszy film obcojęzyczny

"Na rauszu"

"Better Days"

"Collective"

"The Man Who Sold His Skin"

"Quo Vadis, Aida"

Krótkometrażowy film dokumentalny

"Colette"

"A Concerto Is a Conversation"

"Do Not Split"

"Hunger Ward"

"A Love Song for Latasha"

Film dokumentalny

"Kolektyw"

"Crip Camp"

"Agent kret"

"Ośmiornica, nauczycielka życia"

"Time"

Montaż

"Ojciec"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces Siódemki z Chicago"

Scenografia

"Ojciec"

"Ma Rainey: Matka bluesa"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Tenet"

Efekty specjalne

"Love and Monsters"

"Niebo o północy"

"Mulan"

"The One And The Only Ivan"

"Tenet"

Zdjęcia

Sean Bobbitt ("Judas and the Black Messiah")

Erik Messerschmidt ("Mank")

Dariusz Wolski ("Nowiny ze świata")

Joshua James Richards ("Nomadland")

Phedon Papamichael ("Proces Siódemki z Chicago")

Film animowany

"Naprzód"

"Over the Moon"

"Shaun the Sheep Movie: Farmageddon"

"Co w duszy gra"

"Wolfwalkers"

Utwór muzyczny

"Fight For You", "Judas and the Black Messiah"

"Hear My Voice", "Proces Siódemki z Chicago"

"Husavik", "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga"

"lo Sì (Seen) ", "Życie przed sobą"

"Speak Now", "Pewnej nocy w Miami…"

Muzyka filmowa

"Misja Greyhound"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Co w duszy gra"

"Sound of Metal"

Charakteryzacja

"Emma”

"Elegia dla bidoków"

"Ma Rainey: Matka bluesa"

"Mank"

"Pinokio"

Dźwięk

"Misja Greyhound"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Co w duszy gra"

"Sound of Metal"