Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. nowych sędziów to efekt zapytania, które wysłała do TK Izba Dyscyplinarna SN. Miało ono związek ze sprawą radcy prawnego, który został ukarany przez korporacyjne sądy dyscyplinarne. Złożył on kasację do SN. Problem w tym, że jego pełnomocnik złożył wniosek o wyłączenie z orzekania w tej sprawie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Jako powód podał sposób ich wyłonienia. Zaopiniowała je bowiem aktualna Krajowa Rada Sądownictwa.