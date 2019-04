Orlen Warsaw Marathon 2019. Ogromne utrudnienia w Warszawie. Sprawdź, których ulic unikać

Orlen Warsaw Marathon 2019 już dziś przebiegnie ulicami Warszawy. Kierowcy muszą liczyć się z licznymi utrudnieniami w ruchu. Wiemy, których ulic dziś unikać.

Orlen Warsaw Marathon 2019 – zablokowane Wybrzeże Szczecińskie

Utrudnia związane z Orlen Warsaw Marathon 2019 będą występowały dziś do godziny 16. Kierowcy z całą pewnością powinni dziś unikać Wybrzeża Szczecińskiego. Ruch na tej ulicy, w niedzielę 14 kwietnia, będzie całkowicie zablokowany w godzinach 6-16. Problem z płynnym przejazdem będzie występował również na Pradze Południe (utrudnienia do godziny 10:30), Mokotowie (do 12:30), Żoliborzu oraz Śródmieściu (do 13:30).