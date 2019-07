Organizator zbiórki na seicento skazany w Wielkiej Brytanii. Polska prokuratura nawet go nie przesłuchała

Rafał B., który zebrał 150 tys. zł na nowe seincento dla Sebastiana Kościelnika, ma kłopoty z prawem. Ale nie dlatego, że pieniądze na samochód zniknęły. Został skazany w Wielkiej Brytanii. W Polsce prokuratura nawet go nie przesłuchała.

- To grzywna za to, do czego się przyznałem, bo żona to nagrała – wulgarnie się do niej odnosiłem. Sprowokowała mnie – mówi Wirtualnej Polsce Rafał B.

Brytyjskie służby nie pierwszy raz zajmują się Rafałem B. Jego żona kilkukrotnie zgłaszała policji, że jest ofiarą przemocy domowej. Mężczyzna był kilkakrotnie aresztowany. Twierdzi, że oskarżenia Izabeli B. są nieprawdziwe.