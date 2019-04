Zniknęły pieniądze na nowe seicento dla Sebastiana K. Jest zawiadomienie do prokuratury

Nie ma śladu po 150 tys. zł, jakie internauci zebrali na nowe seicento dla Sebastiana K. Mężczyzna uczestniczył w wypadku z udziałem kolumny Beaty Szydło. Do prokuratury trafiło już zawiadomienie w tej sprawie. Złożył je organizator zbiórki Rafał Biegun – ustaliła Wirtualna Polska.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, zebrane pieniądze nigdy nie trafiły ani na lokatę, ani do Sebastiana K. Rafał Biegun jako organizator zbiórki przelał zebrane pieniądze na prywatne konto bliskiej mu osoby, która miała to na nim wymusić – tak wynika z zawiadomienia, które trafiło do prokuratury. Jak czytamy w piśmie, część kwoty ze zbiórki przelanej na prywatne konto miał zająć komornik, reszta miała zostać przeznaczona na spłatę czynszu i bieżące wydatki. - Przedmiotowe zawiadomienie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu - potwierdza fakt wpłynięcia pisma Agnieszka Nowak, prokurator rejonowy. Poprosiliśmy o komentarz Rafała Bieguna, ale nie chciał na ten temat rozmawiać.