Organizator Narodowego Marszu Życia skarży się na TVP. Poszło o wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego

Organizator niedzielnego Narodowego Marszu Życia złożył skargę do Narodowej Rady Mediów. Nie podoba mu się sposób, w jaki TVP w głównym wydaniu "Wiadomości" zrelacjonowała przebieg marszu.

Paweł Kubala, członek Narodowej Rady Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, organizatora niedzielnego marszu, poinformował na swoim profilu na Twitterze, że do Narodowej Rady Mediów złożono skargę na TVP. Dotyczy ona sposobu, w jaki zrelacjonowano jego przebieg.

O co chodzi? Organizatorom imprezy nie spodobał się fakt, że w materiale nie poinformowano o deklaracji Narodowego Marszu Życia, w której wezwano władze m.in. do wyraźnego umocnienia prawa do życia w polskim ustawodawstwie i przyjęcia społecznego projektu „Zatrzymaj aborcję”. Nie wykorzystano także nagranych przed imprezą wypowiedzi organizatorów marszu.