Orędzie premiera. Mateusz Morawiecki: solidarni zwyciężymy!

Orędzie premiera. Mateusz Morawiecki o walce z koronawirusem

- Podejmowane wiosną szybkie działania nie tylko ochroniły życie i zdrowie Polaków, ale też dały czas na przygotowanie się do wyzwań, z którymi mierzymy się teraz. Wykorzystaliśmy ten czas - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Orędzie premiera. Mateusz Morawiecki dziękuje służbom medycznym i mundurowym

- To wszystko nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania setek tysięcy ludzi. Szczególnie chcę podziękować tym, którzy z epidemią walczą na pierwszej linii frontu - naszym służbom medycznym i służbom mundurowym - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier zaznaczył też, że ich codzienna walka z koronawirusem to nie tylko praca, ale też poświęcenie dla dobra Polek i Polaków. - Jesteście prawdziwymi bohaterami! - podkreślił szef rządu.

W orędziu premier zwrócił się też do tych osób, które lekceważą i nie przestrzegają obostrzeń. - Będziemy na takie zachowania reagować, bo stosowanie się do nakazów i wymaganych obostrzeń jest w interesie nas wszystkich - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki dodał też, że życzyłby sobie, by i w Polsce temat walki z koronawirusem nie był zależny od politycznych sporów. - Odłóżmy na bok polityczne spory. Będzie jeszcze na nie czas. Teraz trzeba działać! Życie, zdrowie i miejsca pracy Polaków są najważniejsze. Zróbmy to wspólnie! - zaapelował do opozycji.