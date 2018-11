Ordynator, który pracował pod wpływem wrócił do pracy w szpitalu. "Pacjenci mogą się czuć bezpieczni"

Lekarz, który pracował pod wpływem alkoholu dalej jest zatrudniony w placówce. Władze szpitala nie widzą problemu i na wyciągnięcie konsekwencji czekają aż do momentu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę.

Tymczasem ordynator jest dalej zatrudniony w szpitalu i wrócił do pracy - informuje radio.opole.pl. Mimo zapowiedzi o wyciągnięciu konsekwencji dyrekcja placówki czeka aż sprawę wyjaśni prokuratura. - Pacjenci mogą czuć się bezpieczni. W tym szpitalu pracuje ponad 800 osób - przekonuje Marek Szymkowicz, dyrektor ds. medycznych Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nysie.

Na razie lekarzowi nie przedstawiono zarzutów. Może odpowiadać za narażanie zdrowia pacjentów pozostających pod jego opieką. Pod uwagę brane są różne możliwości. Ordynator może zostać ukarany naganą lub zwolniony z pracy. Dodatkowo Izba Lekarska może go pozbawić prawa do wykonywania zawodu. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.