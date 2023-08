Ordo Iuris straci siedzibę? Otrzymali nakaz

Ordo Iuris przekonuje, że w 2022 roku podpisano aneks do umowy najmu, zgodnie z którym instytut mógł funkcjonować w budynku do końca listopada 2033 roku, jednak "coś się zmieniło" po stronie Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Ordo Iuris otrzymało wezwanie do "niezwłocznego opuszczenia budynku PAST-y".