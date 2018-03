Ordo Iuris składa skargę na TVN. "Program szydził z religii katolickiej i ludzkiego życia"

Ordo Iuris zarzuca "Fabryce Patriotów" nieprzestrzeganie zasad etyki oraz obowiązującego prawa. W opinii instytutu program obraża Polaków, a KRRiT powinna zareagować.

Stacja bardzo promowała swoje widowisko. Jednak widzowie byli nim mocno zawiedzeni i ocenili, że spektakl bazował na prostackich żartach. Po jego emisji do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skierowano 11 skarg indywidualnych. Co ważne, program nie był sukcesem i obejrzało go 851 tys. widzów.