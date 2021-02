Ordo Iuris chce zaostrzenia kar za gwałty i przemoc domową

Wyższe kary za gwałt i znęcanie się

Ordo Iuris proponuje zaostrzenie kar za gwałt do przedziału od 5 do 15 lat pozbawienia wolności, gdy obecnie jest to od 2 do 12 lat. Odpowiednio zwiększyć miałyby się kary m.in. gwałt ze szczególnym okrucieństwem - z obecnej dolnej granicy co najmniej 5 lat do kary co najmniej lat 8.