Ordo Iuris. Bruksela wypowiada umowę najmu siedzibie organizacji. Do Komisji Europejskiej wpłynęła poważna skarga

Fundacje "Open Dialogue" oraz "Solidarity Action Brussels" wraz z grupą 38 Posłów do Parlamentu Europejskiego, na czele z Różą Thun, złożyli do Komisji Europejskiej oficjalną skargę na Ordo Iuris, w której domagają się odebrania przyznanej im akredytacji przy instytucjach UE. To kolejny krok na drodze do odsunięcia podejrzanej organizacji od dostępu do instytucji unijnych.