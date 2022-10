Opozycja podjęła decyzję w sprawie Ziobry. Runęły plany Kukiza

- Kukiz nie jest poważnym partnerem do rozmów. Sorry, za późno. Nie zamierzamy być tym bardziej jego narzędziem, tylko dlatego, że chce rozgrywać jakieś swoje interesy z Ziobrą i Kaczyńskim. Kaczyński wystawił Kukiza, a teraz Kukiz szuka u nas pomocy? To jest kpina. Niech sobie szuka u posłów PiS, to przecież jego koledzy, na których się chwilowo obraził. Ten człowiek nie ma żadnej wiarygodności - mówi nam jeden z liderów klubów parlamentarnych.