Kaczyński torpeduje pomysł Kukiza? Zaskakujące słowa prezesa PiS na spotkaniu z wyborcami

Ultimatum wciąż w mocy

Co na to sam zainteresowany, czyli Paweł Kukiz? - System prawa anglosaskiego jest w większości oparty na common law, czyli prawie zwyczajowym. W Polsce porządek prawny jest oparty na prawie stanowionym. Natomiast jeśli wziąć pod uwagę całą materię, którą zajmują się ci sędziowie, i o główną zasadę, że są oni wybierani przez obywateli, to jest to tożsame z naszym projektem - przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską poseł i były kandydat na prezydenta RP.