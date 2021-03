Opozycja chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Terlecki komentuje

Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego PiS zabrał głos na temat żądań opozycji, które wysunęli we wtorek szef PO Borys Budka oraz lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaapelowali oni do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Izby, na którym rząd będzie musiał przedstawić Krajowy Plan Odbudowy.

- Chcemy tych pieniędzy dla polskich przedsiębiorców, rolników i wspólnot lokalnych, ale to musi być wydzielone i rozdzielone na zasadach transparentnych przy udziale samorządów. To jest nasz warunek, bo nie można popierać w ciemno planu, który i tak jest nieprzygotowany - mówił Kosiniak-Kamysz.

Ryszard Terlecki komentuje żądania opozycji ws. przedstawienia Planu Odbudowy

- Na razie to jest takie gadanie dla gadania – dodał. Pytany z kolei o to, czy w tym tygodniu będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu, odparł: - Nie będzie.

Piotr Müller: PO i PSL chcą zaoferować polityczną bijatykę

- Różnica, która jest w tej chwili, to to, że my zapraszamy do pogłębionej merytorycznej dyskusji w ramach konsultacji społecznych, a PO i PSL chcą zaoferować w kontrze do pogłębionych sektorowych konsultacji "polityczną bijatykę" – stwierdził Müller.