Opóźnione pendolino na stacji Warszawa Wschodnia. Pasażerowie czekali na załogę pociągu

"W pociągu EIP, gdzie bilety kosztują ponad 150 złotych, właśnie oświadczono, że w związku z brakiem drużyny pociąg postoi jeszcze 30 minut na stacji początkowej! Brawo organizacja PKP!" - taką wiadomość otrzymaliśmy od pana Andrzeja na dziejesie.wp.pl. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy PKP Intercity.

Pan Andrzej jest częstym pasażerem polskich kolei. Mieszka na stałe w Łodzi, ale pracuje w Warszawie. Często podróżuje też do innych polskich miast. W czwartek miał ruszyć ze stacji Warszawa-Wschodnia do Wrocławia pociągiem pendolino EIP 1603 o godzinie 17:49. Na starcie dowiedział się, że jego pociąg jest opóźniony 10 minut. Powód? Ekipa sprzątająca przygotowywała składy do odjazdu.

Pan Andrzej nie kryje oburzenia. - To są drogie pociągi. One nie kosztują 30 złotych tylko 130 a chodzą jak chcą - mówi rozgoryczony. Podkreślił również, że to nie pierwsza taka sytuacja. - Niedawno podczas podróży do Wrocławia pojawił się komunikat, że drzewo spadło na tory. Pociąg zatrzymał się w Bukowinie Sycowskiej, musiałem wziąć taksówkę za trzysta złotych, by dojechać do miasta - dodał mężczyzna.