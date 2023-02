Opowiedział "żart". W Brukseli wybuchł skandal

Narkotyki w Brukseli? "Żart" urzędnika na spotkaniu

Smet pełni funkcję sekretarza stanu ds. planowania urbanistycznego, dziedzictwa kulturowego oraz stosunków europejskich i międzynarodowych we władzach regionalnych Brukseli. Podczas spotkania przekonywał on do idei relokacji części instytucji unijnych do dzielnicy Noorderwijk.