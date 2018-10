Opole Lubelskie: zwłoki kobiety z poderżniętym gardłem. Mąż zatrzymany

Zakrwawiona 27-latka leżała we własnym łóżku w mieszkaniu w Opolu Lubelskim. Jej mąż zawiadomił policję i został zatrzymany. Według funkcjonariuszy to on mógł poderżnąć kobiecie gardło.

Dramat rozegrał się w nocy z czwartku na piątek (East News, Fot: Damian KLAMKA/East News)

Nie żyje 27-letnia kobieta. Według policji została zamordowana we własnym łóżku. - Kobieta miała obrażenia szyi wskazujące, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie - powiedział Marcin Gentelman z opolskiej komendy policji.

O sprawie informuje "Dziennik Wschodni". Do zabójstwa doszło w nocy z czwartku na piątek w Opolu Lubelskim. W sprawie zatrzymano męża 27-latki. To on powiadomił policję. Powiedział, że znalazł zwłoki żony.

Podczas późniejszych oględzin stwierdzono, że zmarła kilka godzin wcześniej. 29-latek nie usłyszał zarzutów. Para ma dziecko. Sąd rodzinny ma podjąć decyzję w sprawie opieki nad nim.

