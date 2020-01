Opoczno. 44-latek, jego konkubina i 15-letni wspólnik w areszcie. Odpowiedzą za zabójstwo

Opoczno. Na jednej z ulic tego miasta tydzień temu rozegrał się dramat. 44-letni mężczyzna zadźgał nożem 31-latka. Potem spokojnie wsiadł do auta ze swoją konkubiną oraz 15-letnim kuzynem i odjechał. 31-latek zmarł.

Do dramatu doszło 7 stycznia ok. 19.30. Pomiędzy 44-latkiem a 31-latkiem doszło do sprzeczki, a następnie szarpaniny. Zakończyła się ona tragicznie - 44-latek wyjął nóż i dźgnął nim młodszego mężczyznę.