Opluł i obraził pracownika baru z kebabem. Jest decyzja sądu

Znieważył na tle rasowym obywatela Bangladeszu, teraz młody mężczyzna z Białegostoku spędzi pół roku wykonując prace społeczne. Tak zdecydował w środę Sąd Rejonowy.

Do incydentu doszło jesienią rok temu w budce z kebabami na jednym z białostockich osiedli. Młody mężczyzna używał wobec pracującego tam obywatela Bangladeszu obelżywych słów, odwołując się też do koloru skóry i opluł go. Sędzia Ewa Dakowicz wskazywała na to, że zachowanie mężczyzny było bardzo wulgarne, był on pijany i "poniżył człowieka, który przybył do nas, pracuje i wykonuje swoje obowiązki w sposób właściwy".