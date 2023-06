Kompletnie pijana matka. Pod opieką 2-letnia córka

Dziewczynka trafiła pod opiekę babci, a matka została zatrzymana i doprowadzona do aresztu. Zebrane materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego. Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osoby, nad którą wykonuje się opiekę, grozi kara do pięciu lat więzienia.