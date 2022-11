Opieka długoterminowa - żarty się skończyły

Jak prognozuje Główny Urząd Statystyczny, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w roku 2030 ukształtuje się na poziomie 10,8 mln (wzrost o 10% w stosunku do roku 2020), w roku 2040 na poziomie 12,3 mln (wzrost o 25,1%). W 2050 roku w Polsce będzie mieszkać 13,7 mln osób w starszym wieku (wzrost o 39,8% w stosunku do roku 2020), stanowiąc aż 40,4% społeczeństwa. Ten dynamiczny wzrost liczby osób starszych oraz prognozy demograficzne przynoszą nowe wyzwania dla polskiego systemu zdrowia i pomocy społecznej. Jednocześnie opieka nad osobami niesamodzielnymi staje się coraz trudniejsza, gdyż zmusza nas do nowych wyzwań związanych również ze zmianą struktury polskiej rodziny. Na skutek zmian społecznych i ekonomicznych, rodzina nie zawsze jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i opiekę osobie niesamodzielnej. Wynika to nie tylko z kurczenia się rodziny i osłabienia roli tej instytucji życia społecznego. Sytuacja na rynku pracy zmusza do mobilności zawodowej i przestrzennej, co ogranicza możliwości zapewnienia opieki przez najbliższych.