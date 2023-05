Operacja "fałszywej flagi" na Kremlu? Jest komunikat USA [RELACJA NA ŻYWO]

Środa to 434. dzień wojny w Ukrainie. Rosja twierdzi, że minionej nocy "reżim kijowski" próbował uderzyć dronami w rezydencję prezydencką na Kremlu. Jak stwierdzono, incydent miał być planowanym zamachem na życie Władimira Putina. Władze w Kijowie zaprzeczają, jakoby to one odpowiadały za rzekomy atak. - Jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy twierdzenia Rosji o ukraińskiej próbie zamachu na prezydenta Putina są równoznaczne z operacją "fałszywej flagi" - powiedziała w środę rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Podkreśliła, że Stany Zjednoczone nie podejmują żadnych działań, które mogłyby pomóc Ukrainie w przeprowadzaniu ewentualnych ataków na terytorium Rosji. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.