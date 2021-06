Operacja Barbarossa. Mija 80 lat od agresji Niemiec na Rosję

Czy uniknęliśmy europejskiej Hiroszimy?

Ostatecznie, niemiecka maszyna wojenna musiała się zaciąć. Do Rosji trafiało gigantyczne wsparcie z USA (sprowadzano wszystko od konserw, przez ciężarówki, po surowce), a Japonia uwikłana w wojnę na Dalekim Wschodzie, nie kwapiła się do ataku na ZSRS od wschodu. Nowo otwarty front we Francji, a także sukcesy aliantów we Włoszech i Afryce Północnej, sprawiły że mająca trwać tysiąc lat Rzesza zakończyła swój żywot po dwunastu latach.