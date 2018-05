ONZ wzywa Polskę do uwolnienia prorosyjskiego polityka. "Zatrzymano go wbrew prawom człowieka"

Grupa robocza ONZ ds. arbitralnych zatrzymań napisała do polskich władz pismo, w którym zaapelowały o uwolnienie Mateusza Piskorskiego. Lider prokremlowskiej partii Zmiana jest oskarżony o współpracę z chińskim oraz rosyjskim wywiadem na szkodę Polski.

"Grupa robocza wnioskuje do rządu Polski o niezwłoczne podjęcie środków niezbędnych do naprawy sytuacji Mateusza Piskorskiego i doprowadzenia do jej zgodności z normami międzynarodowymi. Odpowiednim środkiem naprawczym byłoby niezwłoczne zwolnienie pana Piskorskiego i zapewnienie mu egzekwowalnego prawa do odszkodowania" - czytamy w piśmie.