ONZ interweniuje w sprawie Polski. Chce delegalizacji radykalnych grup

ONZ chce, by Polska udowodniła, że walczy z dyskryminacją. Apeluje, by zlikwidować radykalne grupy takie jak Obóz Narodowo-Radykalny czy Młodzież Wszechpolska.

Polska zapewniła, że walczy z dyskryminacją. Mimo to komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej - działający w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych - chce, by nasz kraj przygotował dodatkowe sprawozdanie w tej sprawie.

Co na to PiS? - Co do zasady nie jest rolą Prawa i Sprawiedliwości ani partii politycznych decydować o tym, jakie organizacje mogą legalnie funkcjonować w Polsce - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.