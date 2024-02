On teraz będzie walczył z Putinem. "Mniej liczy się ze stratami"

"Zełenski miał do tego prawo"

Zastąpienie Załużnego Syrskim skomentował także gen. Bogusław Pacek. - Jeśli opierać się na tym, co słyszę od Ukraińców, nie będzie to dobrze przyjęte przez żołnierzy - zaznacza w rozmowie z WP. - To jest jednak decyzja prezydenta. Zełenski miał do tego prawo. Trzeba to uszanować i życzyć mu powodzenia - podkreśla.