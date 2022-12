On może stać za podpaleniem kościoła w Finlandii. Policja publikuje wizerunek sprawcy

Policja potwierdziła, że ogień najprawdopodobniej został podłożony celowo w czasie, gdy około 30 osób uczestniczyło w nabożeństwie. Drzwi frontowe prowadzące do świątyni związane zostały sznurami. Nie pozostawia to wątpliwości, że to przestępstwo, a nie nieszczęśliwy zbieg okoliczności.