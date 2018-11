Olsztyn: znamy wyniki II tury wyborów. Piotr Grzymowicz wygrywa z Czesławem Małkowskim

Z pierwszych, jeszcze nieoficjalnych wyników wyborów w Olsztynie wynika, że po raz kolejny prezydentem miasta zostanie Piotr Grzymowicz. Pokonał tym samym swojego poprzednika na tym stanowisku, który ponownie ubiegał się o fotel prezydenta miasta, Czesława Małkowskiego.

Po podliczeniu głosów z 99 komisji na 101, które są w Olsztynie okazało się, że przewaga Piotra Grzymowicza nad Czesławem Małkowskim wynosi ok. 6 tys. głosów. Na razie są to jednak dane nieoficjalne, spisywane z protokołów po zakończeniu liczenia głosów w obwodowych komisjach wyborczych. Muszą one zostać jeszcze zatwierdzone przez Miejską Komisję Wyborczą.