Olsztyn. W jednym z kościołów szykuje się niecodzienne spotkanie

W nadchodzących dniach w jednym z olsztyńskich kościołów szykuje się niecodzienne wydarzenie. W świątyni zaprezentowany zostanie... bezdomny pies. Parafianie będą mieli możliwość adopcji zwierząt ze schroniska.

- Nie uwierzycie! Po tylu miesiącach poszukiwań, trudnych dla mnie rozmów i rozczarowań znalazłam kościół, w którym ksiądz zgodził się na wpuszczenie do środka Psiaka bezdomniaka i przedstawienie go wiernym - napisała w mediach społecznościowych Monika Dąbrowska, inicjatorka "Biegu na sześć łap".

- (…) wiem że na zaufanie muszę zapracować. I ten jeden Psiaczek, to dla mnie spełnienie marzeń, bo usłyszy o nim 200 nowych osób, a każda z nich to szansa na dom tymczasowy lub stały! - dodaje inicjatorka "Biegu na sześć łap".

W rozmowie z portalem info.elblag.pl Dąbrowska ujawniła także kulisy poszukiwań odpowiedniej świątyni. - Były odmowy z tego powodu, że kościół jest za mały by wprowadzać do niego zwierzaki. No i też takie, że do kościoła przychodzą wierni, którzy gdy ksiądz robi coś niekonwencjonalnego, piszą zaniepokojeni i w trosce o księdza listy do biskupa - mówiła olsztyńska miłośniczka psów.