Śląskie. Pies Mercedes zaginął w sylwestra. Jest finał historii

Pies o imieniu Mercedes podróżował pociągiem relacji Gliwice-Częstochowa. Zainteresował się nim przypadkowy pasażer. Od sylwestra trwały poszukiwania właściciela. Teraz historia znalazła swój finał.

Wszystko zaczęło się w sylwestrową noc, gdy jeden z pasażerów pociągu relacji Gliwice-Częstochowa w woj. śląskim zauważył tam psa. Z relacji świadków wynikało, że nie należał do nikogo z pasażerów. Nie wiadomo też było, czy do pociągu wsiadł sam, czy może ktoś go tam celowo zostawił.