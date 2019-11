Olsztyn. Skandaliczne zachowanie studentki. Jest decyzja prokuratury

Studentka medycyny udostępniła w internecie nagranie, na którym znieważa Ukrainkę. Młoda kobieta została zawieszona w prawach studenta, dodatkowo wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne. W poniedziałek, jak dowiedziała się Wirtualna Polska, śledztwo w sprawie wszczęła również prokuratura. Wulgarnej studentce grozi do 3 lat więzienia.

Wirtualna Polska dowiedziała się, że w poniedziałek prokurator wszczął postępowanie w tej sprawie. - Chodzi o art. 257 Kodeksu Karnego [Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - przyp. red.]. Obecnie trwa zbieranie materiału dowodowego - powiedział nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny.

- Ukraińska k***a, tzw. j***a sprzątaczka zajęła mi miejsce w pociągu - to tylko jeden z cytatów, który znalazł się na nagraniu. Autorką filmiku okazała się studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Oświadczenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

"Odnosząc się do opublikowanej w sieci Internet wypowiedzi jednej z naszych studentek, która w sposób skandaliczny odnosiła się do osób narodowości ukraińskiej, informujemy, że władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niezwłocznie podjęły działania przewidziane przepisami prawa wobec autorki tej wypowiedzi, zawieszając ją w prawach studenta. Złożono także zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a w Uczelni wszczęto postępowanie dyscyplinarne" - brzmi komunikat wydany przez uniwersytet.