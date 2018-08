Olsztyn Green Festival 17-18.08 – znamy rozpiskę koncertów

Olsztyn Green Festival 2018 rozpoczęty! Sprawdź kiedy wystąpią: Dawid Podsiadło, Bitamina, Kortez, Coma, Grubson i inni.

Olsztyn Green Festival 2018 rozpoczął się już dziś. Znamy rozpiskę godzinową od 17 do 18 sierpnia. Zarówno na Co Jest Grane24 Stage, jak i Olsztyn Stage wystąpią tacy wykonawcy jak Natalia Nykiel , David Podsiadło, Otsochodzi czy Bitmania. Impreza rozpoczyna się już dziś – 17 sierpnia, a kończy w niedzielę. Festiwal będzie odbywał się w malowniczym terenie nad jeziorem Ukiel – teren plaży miejskiej.

Olsztyn Green Festival – rozpiska na piątek (17.08.2018):

CO JEST GRANE 24 STAGE

• 16:00 New People • 18:00 COMA • 20:00 Kortez • 22:00 Dawid Podsiadło • 24:00 Natalia Nykiel

Olsztyn Green Festival – rozpiska na sobotę (18.08.2018):

CO JEST GRANE 24 STAGE

Olsztyn Green Festival 2018 – to już piąta edycja!

Należy zaznaczyć, że to już 5. Edycja Olsztyn Green Festival. Wydarzenie to nie tylko doskonali wykonawcy lecz również piękna sceneria oraz bogata strefa food-trucków z pysznym jedzeniem całego świata, jedyna w Polsce strefa z fashion truckami, strefa dla dzieci oraz dużo wydarzeń towarzyszących, propagujących ekologiczny i zdrowy tryb życia. Darmowy wstęp jest przewidziany dla dzieci do lat 12, dorosłych powyżej 65 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.