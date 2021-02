Olsztyn chce pomocy. "Nie godzimy się, by była tylko rodzina Radia Maryja"

Nowe obostrzenia. Warmińsko-mazurskie rządu pomocy od rządu

- Chcielibyśmy wspomagać przedsiębiorców, zwalniając ich z lokalnych opłat, ale z czego my mamy się utrzymać? Oczekujemy od rządu wsparcia takiego, jakie otrzymały gminy na Podhalu - mówił Piotr Grzymowicz.

Nowe obostrzenia w warmińsko-mazurskim. Prezydent Olsztyna: chaos, tak nie powinno być

W opinii prezydenta Olsztyna rząd dzieli Polskę na "kategorię A, B i być może C", a wszystko to w wyniku braku wsparcia rządu dla ponownie zamkniętych gmin w województwie warmińsko-mazurskim.

Koronawirus. Prezydent Olsztyna: nie godzimy się, by była tylko rodzina Radia Maryja

- Nie godzimy się na gorsze traktowanie, dlaczego ci, którzy głosują na Andrzeja Dudę i PiS, otrzymali wsparcie, a my nie? - pytał samorządowiec.

Jak dodał, Olsztyn i gminy z województwa warmińsko-mazurskiego nie godzą się na podziały. - Nie godzimy się na to, by była tylko rodzina Radia Maryja i ojciec dyrektor, my też mamy rodziny - zaznaczył Piotr Grzymowicz.