Olkusz. Napad na właściciela kantoru, napastnicy pobili mężczyznę

Napad na kantor w Olkuszu. Policjanci ścigają napastników, którzy pobili mężczyznę i ukradli mu walizkę z pieniędzmi.



Jak podaje RMF FM, do zdarzenia doszło około godz. 08:20 przy ulicy Świętokrzyskiej, gdy właściciel kantory wychodził z samochodu. To wtedy zamaskowali sprawcy zaatakowali go.