Ołena Zełenska mówi wprost, jak wyglądał moment wybuchu wojny

Ołena Zełenska: stracony rok

- Bardzo boli stracony rok. My ten rok straciliśmy, nie mamy go ani my, ani nasze dzieci. Rok, w którym nie marzysz, nie planujesz, nie wiesz, co będzie z tobą jutro. Najgorzej boli to, że rok życia straciły moje dzieci. To nie jest dzieciństwo. Po co coś planować, jeśli nie wiesz, czy się jutro obudzisz? Zmuszamy ich, by wierzyły w to, co najlepsze, zmuszamy, by kontynuowały naukę żyły swoim dziecięcym życiem, ale to jest dla dziecka niezwykle skomplikowane zadanie - podkreśliła.